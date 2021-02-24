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【網民熱話】不明為何有人可接受Studio Flat 「猶如同油煙一齊瞓」　網民：日本加拿大大把人住啦！

股樓投資 18:56 2021/02/24

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香港租樓，除了普通私樓，還有村屋，共享空間等選擇。套房型房子（Studio flat）近年也在香港流行了起來，但似乎不是每個人都能接受。有網民於網上討論區發文，指不理解為什麼有人能住Studio flat。

【網民熱話】汽車首次登記稅及牌費大幅加價 網上惹熱議　網民：加極都係咁多車！【見下頁】 

樓主稱自己能接受較小的房子，但在他概念中的「小」是至少一房一廳，分開房廳廁所廚房，而不是酒店風格、廳房不分的Studio flat。廚房和客廳沒有分隔，猶如「同油煙一齊瞓」。

【搜游食誌@iM網欄】想念北京風味小食 東來順享用簡單閑逸午饍【見下頁 

網民分析，Studio flat大多數是供單身人士及不計畫生育的夫妻居住，廚房小也不會用來煮食，頂多下個方便麵，樓主說的情況不會出現。再者，香港人多地少，一分價錢一分貨，不能要求太多。外國如日本，加拿大等地都是Studio flat居多，指樓主大驚小怪。

有人指住宅也只是用來睡覺，不用介懷太多，地方小更等於家務小，多方便！

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責任編輯：張瑋婷

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