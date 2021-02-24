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【大行點睇】港交所股價急跌　摩通咩原因認為市場反應過度？

股樓投資 18:03 2021/02/24

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摩通發表報告，指港交所 （00388） 今日因為政府計劃提高股票印花稅稅率，股價急跌逾8%。摩通表示，按照政府的計劃，現時買賣雙方將按交易金額各自印花稅由0.1%增至0.13%。該行認為公司業務屬於獨市生意，投資者要作另外選項並不容易，因此認為今日港交所股價反應過度。該行分析指，香港如果最終上調印花稅稅率，將令投資者交易成本上升約27%，不過實際影響仍然難以簡單量化。

其他大行給予港交所目標價：

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摩通又指，公司去年第四季純利按年升48%至29.25億元，高於該行及市場預測。該行估計，港股今明兩年日均成交額將持續增加，受惠因素包括內地經濟反彈，全球流動性仍充裕，更多第二上市企業納入南向交易名單及更多新經濟股上市等。

摩通維持公司中性評級，目標價500元。今日港交所股價跌8.8%至509元，仍高於摩通目標價。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港 目標價 港股 香港交易及結算所有限公司 成交 第二上市 印花稅 新經濟股

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