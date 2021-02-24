【iPhone配件】Anker發表支援MagSafe流動電源產品　下月3日正式推出

▲ 配件生產商Anker搶先下月發表支援MagSafe流動充電器。

日前有消息指，蘋果（Apple）打算推出iPhone MagSafe延伸配件，包括帶有磁力的流動充電器，可為iPhone無線充電。不過，想不到Apple概念一流出，就有配件生產商Anker搶先發表類似產品。

【iPhone配件】傳MagSafe有新配件！蘋果將推出小型磁力流動充電器

Anker發表的新流動電源產品名為PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank，除了支援iPhone 12的MagSafe系統，還提供磁吸式無線充電。有別於Apple 原廠的電池保護殼，這類磁吸式無線充電流動電源將能夠通過感應充電，用戶只需在充電期間直接吸附上去即可進行充電，並為Apple iPhone 12傳輸5000mAh的電量，可以為iPhone 12 mini充滿電至100%或為iPhone 12至95%電量；但是對於iPhone 12 Pro Max而言，就只能達到75%。

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由於其外部電池並未獲得Apple的MagSafe認證，所以不能完全支援新的 MagSafe系統，其最高充電功率只有5W，因此不能提供更快的充電速度。雖然此流動電源電池容量不大，僅能作為電力補給用途，但對於不想攜帶充電線或作為緊急電力補給使用，相信仍能滿足用戶需求。

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目前，Anker的PowerCore Magnetic 5K已在Amazon上架，售價為39.99美元（約港幣310元），將於下月3日正式推出。

責任編輯：施雯雯