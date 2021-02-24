【新股IPO】久久王食品已通過上市聆訊　傳集資約3.9億元

新股浪接浪，消息指主要從事生產及銷售甜食產品商久久王食品已通過上市聆訊，擬集資約5000萬美元（約3.9億港元）；力高為獨家保薦人。久久王食品成立於1999年，業務包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖生產和銷售。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

截至2020年8月底止8個月，有約8成收入來自內地，其餘部份則來自海外市場。同期公司純利按年增長1%至2582萬元人民幣，收入按年下跌8.4%至2.38億元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正