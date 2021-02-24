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【新股IPO】久久王食品已通過上市聆訊　傳集資約3.9億元

股樓投資 17:54 2021/02/24

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新股浪接浪，消息指主要從事生產及銷售甜食產品商久久王食品已通過上市聆訊，擬集資約5000萬美元（約3.9億港元）；力高為獨家保薦人。久久王食品成立於1999年，業務包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖生產和銷售。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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截至2020年8月底止8個月，有約8成收入來自內地，其餘部份則來自海外市場。同期公司純利按年增長1%至2582萬元人民幣，收入按年下跌8.4%至2.38億元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

港股
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