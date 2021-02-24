【ET講股通】孫運喜：波叔加稅 港股散水　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股是日表現糟糕，一度大跌逾千點，恒指全日大跌914點，收報29718點。主板總成交3,530億元。港交所 （00388） 跌8.8%，美團 （03690） 跌6.9%，中海油 （00883） 跌7.3%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，一如昨日所言，恒指或下試20天綫，想不到一天即跌至該水平。展望後市，外圍形勢其實稍有好轉。近日美10年期債息向上，不利高增長股，亦令市場對加息預期升溫，納指昨晚早段一度急挫逾500點，及後聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，市場憂慮稍紓，美債息回落，納指亦收復大部分失地。

港府上調印花稅 窒礙市場交易

惟本港消息負面，財政預算案上調股票印花稅，由0.1%上調至0.13%，震散港股。港交所即市一度挫逾12%或60元，收市跌8.8%，大陰燭一舉跌穿20天綫。上調印花稅，不利包括高頻買賣等短綫交易，亦恐引致部分資金轉投美股市場炒賣中概股。

此外，北水大幅流出近200億元，為有紀錄以來最多，加上跌市成交高達3,530億元，亦顯示資金面不利。

港股短綫情緒受打擊，技術走勢仍轉壞，恒指進一步下試低位機會較大，29500點恐難守，較強力支持為28200至28500點水平，該區域為保歷加通道底部、前浪底及50天綫之所在。

【「ET講股通」問股環節，包括︰國泰、中電、招行、煤氣、港交所、藍月亮、京東健康、藥明巨諾、恒安︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明



本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。