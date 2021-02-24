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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】點止荃灣至屯門 真青公全走53公里

名人薈萃 17:53 2021/02/24

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實體賽仍然未能舉辦，但虛擬跑一個緊接一個，百花齊放。最近有一個虛擬跑幾吸引小弟眼球，就是「真青公全走」！青公，即青山公路，講到跑青公，相信跑友都會想起荃灣至屯門大約18公里左右的路程，可能不以為然地心諗：「我成日都跑啦！」No！要跑畢整條青公，就是由深水埗跑至上水，全長是53公里！小弟初初得悉時，第一個反應都是：「唔係呀嘛？」

青山公路，又稱青公，由深水埗至上水，全長53公里。以前青公不少景點都以咪 (mile)作識認，例如11咪半是麗都灣，9咪半是麗城花園，不少老一輩的紅van 司機都十分熟悉。

（圖片來源Tsing Kung Run 真青公全走賽事專頁

講到青公的歷史，根據大會網站介紹，1899年英國接管新界後，就著手開闢通往新界各區的公路，整條青山道於1919年完成，起點位於深水埗大埔道與桂林街交界，終點在上水金錢村，當年青公曾與同以深水埗為起點的大埔公路相連接，是全香港最長的道路。自 1970 年，政府為了區分新界及市區的路段，只有深水埗至荔枝角的一段稱為「青山道」，而將荔枝角蝴蝶谷道以北、位於新界的路段稱為「青山公路」，再在名稱加上 「某某段」，為不同的路段作出區分。

深水埗大埔道與桂林街交界為青公的起點，你會看到交界處兩邊行人路顏色不同，尚算易認。

青山道起點第一個路牌。

 

位於蝴蝶谷道附近的路牌仍叫青山道，蝴蝶谷道以北的路段，已稱為青山公路—葵涌段。

青公共分為22段，跑友最熟悉的一定是青公汀九段及青公深井段，汀九段是由荃灣麗城花園旁、翠景臺對出至深井雙仙灣，全長大約3.5公里左右，而深井段則是由深井雙仙灣至深井釣魚灣，大約1.8公里。

小弟對青公有一定的喜愛，或多或少與由小到大都住新界西有關，加上荃灣至深井一段行人路景色怡人，百看不厭。還記得小時候最怕坐只經青公的「亡命紅van」往返屯門及市區，那時候青公「九曲十三彎」，加上紅van「車手」的速度，完全有「頭搖又尾擺」的感覺，其後青公經過多年道路改善工程，已較以前多直路及少彎位，無論對司機、乘客抑或使用旁邊行人路的跑友，現時已安全多了。

小弟都是去年才得知青公原來是這麼長，曾希望一次過走完整條青公，但跑時才發現在荔枝角蝴蝶谷道上青公葵涌段斜度十足，要跑上去需要花費不少氣力，加上當日天氣頗熱，未跑到深井已告投降。有意一次過完成的跑友，建議趁現時仍有點涼意早一點跑，完賽的信心自然會增加一點，若拖至年中才跑，只怕會愈來愈熱。

其實青公路線都有些隱蔽位，隨時「跑跑下」才知跑了另一段路，可先到大會網站下載gpx路線檔案到跑錶或手機會好些，這就不用經常找路。就以青公荃灣段為例，不少跑友跑至有線電視大樓，未到麗城花園時就會立即跑至荃灣西海濱長廊，但原來荃灣西海濱開頭一段是海安路而非青公，反而麗城花園內街才是青公，當然若果不太執著這些細節其實可以不理。

小弟初初試路跑青公全走時，想找這個青公荃灣段路牌集郵，都找了好一段時間。

如自認為未必能一次完成，大會特別容許參賽者在指定日子，即6月 5日或之前分開六次完成就可以，這樣每次跑大約9至10公里，就會相對輕鬆。今次大會亦很有心思，成功完成青公全走的跑友，將可得到由香港唯一手寫小巴路牌—麥錦生師傅字體所製成的「真青公全走」小巴路牌鎖匙扣，以及一系列相關的紀念品，實在具有一定收藏價值。

「真青公全走」完賽紀念品包括小巴路牌鎖匙扣，十分精美。

（圖片來源Tsing Kung Run 真青公全走賽事專頁

另外，相信不少早前參加過HK100的跑友，都想儲夠ITRA分數參加UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）或旗下的CCC賽事，這兩個月又有虛擬山賽可以報名，分別為逆走100及圖騰跑，前者逆走麥理浩徑，由元朗大棠跑至西貢北潭涌，完成賽事有5分；後者主要是麥理浩徑三段至八段，以北潭涌為起點，經北潭坳至大帽山，完成後有3分。最重要是這兩個比賽都是免費！各位跑友，就趁這個時候一起報多些比賽，為自己給多一點動力吧！

真青公全走網站：https://www.tsingkungrun.com/

逆走100網站：https://www.rebelmember.com/

圖騰跑網站：https://runourcity.com.hk/totemrun2021/

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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