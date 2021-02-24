英國首相愛犬Dilyn百厭愛搗亂 約翰遜堅持絕不棄養

英國首相府除了首席捕鼠大臣拉里（Larry）外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦飼養愛犬Dilyn。但外媒早前報道，約翰遜一直未有為Dilyn進行恆常家庭訓練，導致牠不守規矩，也不時破壞Dilyn家中物件。外媒指約翰遜因而對愛犬失去耐性，但約翰遜出席活動時強調他會繼續飼養Dilyn，絕對不會棄養。

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約翰遜與未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）2019年在威爾斯一個慈善團體，領養了積羅素犬Dilyn。但約翰遜一直未有為現年兩歲的Dilyn進行家庭訓練，導致其行為出現偏差，甚至任意破壞約翰遜住所內的昂貴工藝品。

Dilyn更曾經在白金漢宮破壞內肆意破壞珍貴書籍及傢俬，愛犬搗亂自然是由主人埋單，約翰遜最終要支付4位數字的維修費。當約翰遜得知消息後，曾以開玩笑方式表示「請射死那隻狗」（please shoot that dog），才令外界懷疑他已對Dilyn失去耐性。

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此外，曾於首相府任職的前員工凱蒂（Katie Lam）表示，她在唐寧街10號的花園內放下自己的袋及私人物品後，看到Dilyn無禮地於物件上盤坐。凱蒂當時對此表示震驚，並立即趕走Dilyn。

但約翰遜近日於探訪倫敦一間中學時強調，「狗狗（Dilyn）會繼續留低」（The dog stays），試圖釋除外界對他是否會棄養Dilyn的疑慮。據約翰遜的朋友表示，他確實很喜歡Dilyn，就算Dilyn有些頑皮，他也從沒有想過要放棄Dilyn。

責任編輯：郭麗明