樂善「糖」甜心行動2021 – 童享一點甜

九龍樂善堂的年度大型籌款活動「樂善『糖』甜心行動」首次以線上形式進行義賣！

由今天起至3月21日，為期四星期，於大型網上商店進行義賣，更首次於全港12個指定商場擺放「自助糖果義賣機」！(地點請瀏覽樂善堂專頁)

樂善堂今年與本地人氣插畫家Dustykid及西班牙手工糖papabubble合作，為是次活動增添色彩。手工糖每個製作工序都非常講究，每粒別具特色，同時藉著Dustykid的正能量，在疫情下，一同為社會傳遞溫暖及正面的訊息。

您每買一盒糖果，都用作支援樂善堂「樂善童心」特殊學習需要兒童計劃及社會房屋計劃之基層兒童家庭。透過「童」享一點甜，呼籲大眾將愛分享予有需要兒童。

慈善糖果義賣

日期：2021年2月22日(星期一) 至 2021年3月21日(星期日)

義賣平台：(1)樂善商店 (2)網上購物平台 (3)自助糖果義賣機

活動詳情請瀏覽九龍樂善堂專頁：https://www.loksintong.org/charity/detail?id=977

查詢

九龍樂善堂 企業資源拓展部

電話：2272-9808 / WhatsApp: 5485-1633

傳真：2382-1811

電郵：development@loksintong.org



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