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【財政預算案2021】3.75億撥貿發局拓虛擬平台　線上會議技術初創：宜加強展覽營銷與體驗

科技 17:47 2021/02/24

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去年有不少會議展覽活動轉移至線上舉行，預算案宣布向貿發局撥款3.75億元，資助開發虛擬平台以增強舉辦線上活動的能力。

疫情加速各行各業數碼化，去年有不少會議展覽活動轉移至線上舉行，預算案宣布向貿發局撥款3.75億元，資助開發虛擬平台以增強舉辦線上活動的能力及進行數碼化。

貿發局主席林建岳表示歡迎預算案有關措施，預料今年的國際展覽和會議將仍可能需在網上舉行；即使疫情放緩，活動亦會以網上和實體混合模式舉行，該局將搭建優質的虛擬平台和支援配套，讓港商與全球企業更容易、更精準地捕捉商機。

【財政預算案2021】優化中小企融資擔保計劃　貿發局料紓緩資金周轉壓力

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【財政預算案2021】百分百擔保貸款上限增至600萬　玩具店擬再借100萬作流動資金

本地研發線上活動平台業務的初創EventX創辦人兼行政總裁黃卓琛分享，去年貿發局有舉辦不少虛擬活動，亦有與該機構合作，而不少線上活動的參加規模，比實體活動更大。他續指，有關政策對業界自然是好消息，因舉辦虛擬活動將是未來業界方向，去年亦有參展商在虛擬展覽成功簽訂價值數百萬美元的定單，相信就算疫情過後，這趨勢可持續，「早前進行過一個亞洲業界的調查，預計今年有86%的會展活動會同時以線上線下形式舉行。」

香港開拓線上平台有機遇

他續指，不少展覽都同時想吸納內地與歐美的展覽參加者，但因活動串流直播受網絡限制，海外技術供應商遇到一定挑戰，令香港在發展線上平台有較大機遇，該企亦成功吸引不少海外夥伴採用其技術。但他強調，線上技術研發成本頗大，行業投資額更因疫情加速，「估計去年有約20億美元投至這個市場，而就算我公司多年來研發的成本亦已逾1億元。」他認為，政府今次撥款如用於技術研發，未必很有效，建議貿發局專注在展覽的營銷與體驗改善等工作，主力做好展覽內容，吸引買家賣家持續使用線上平台。

記者：周俊霖

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