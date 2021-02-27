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【酒遍世界@iM網欄】唔只清酒 日本都有葡萄酒！

名人薈萃 11:31 2021/02/27

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往年冬天，日本，特別是北海道，是香港人的旅遊勝地。無論是飲飲食食、購物、溫泉、滑雪等等對我們來說都非常懷念。而我們生活在香港最優勝的地方是經常可以嚐盡各地美食，也可以懷緬在日本的感覺。本地的日本餐廳多不勝數，高質的食品也跟日本本土的不相伯仲。清酒方面最頂級的都在餐廳或酒舖都能找到。甚至日本葡萄酒也能品嚐到。

 

日本本土擁有超過300家葡萄酒酒莊。釀造出來的葡萄酒在國內外都不是特別普及，但慢慢在國際酒壇上得到知名度。日本出產葡萄酒的地區主要在山梨縣，北海道，山形縣及長野縣。早在1880年，在明治時期的政府曾多次派出國務人員到法國考察，探析關於種植葡萄及釀酒的技術，將知識帶回祖國。因此，日本的第一家莊園由兩位從法國留學及在酒莊工作的日本人在山梨縣建立。事實上，帶回來的知識也需要適當的時間調節。地理環境，天氣，泥土本質等各樣因素也需要一定的平衡和配合才能研發出最適合的種植技術。整個國家高山、山谷、丘陵為主，而活躍的火山較多所以泥土是火山土壤較普及。雨水量及濕度比起歐洲國家高，而溫度變化比較波動。

 

至今，山梨縣Yamanashi擁有著85家酒莊，也屬於本土葡萄酒的先鋒。地域環境屬於高海拔地區，日光時間長達每年2,400小時，超出波爾多地區350小時。現時，這個地區出產的包括氣泡酒，白酒，紅酒及甜酒。使用的葡萄品種大多數是本地最受矚目的甲州Koshu 及貝利A麝香Muscat Bailey A。

 

北海道屬於日本另一葡萄酒重要產區，擁有41家酒莊。雖然氣溫低，冬天降雪量高，但降雨量低， 日光時間只有1,100小時。使用的葡萄品種多數是從美國移植到日本的尼亞加拉Niagara及康科德Concord。

 

雖然日本葡萄酒並不常見，但實際上也有不少知識可以分享。下一回繼續探討日本出產的葡萄品種，味道及料理的配搭。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

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