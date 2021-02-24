【盈警】華置料去年盈利倒退20%至30% 所持恒大股票虧損58億、收息20億

▲ 華人置業料去年盈利按年跌20%至30%，圖為「甘比」陳凱韻。

華人置業 （00127） 發盈警，預期去年公司擁有人應佔綜合溢利淨額減少介乎20%至30%，相較2019年錄得7.9億元；收入則較2019年的13.1億元增加介乎127%至137%。此外，華置於其他全面支出中可能錄得關於恒大 （03333） 股份公平值變動的未變現虧損約58億元。

「甘比」陳凱韻出任華置行政總裁，請按【下一頁】

華置表示，收入增加及溢利減少的原因為：1）收入及溢利增加來自上市及非上市股本投資的股息收入，包括來自恒大的股息收入20億元；2）通過損益以反映公平值的投資及財資產品溢利淨額減少；3）投資物業的公平值變動虧損，預計錄得15億元，主要因疫情產生不利影響；4）攤佔以權益法入賬投資的業績由盈轉虧，料錄得3800萬元。

除此之外，華置表示，隨著英國投資物業的一位主要租戶退回其租賃，租金收入及租金收入淨額分別由 5.23億元減少至約3.73億元，及由5.06億元減少至約 2.86億元。於該年度，集團亦於其他收入中錄得就英國物業向租戶收取的退租補償及拆卸費用約2.5億元。

華置今日收報4.09元，跌1.7%，成交338萬元。

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編輯：陳健婷