  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】華置料去年盈利倒退20%至30% 所持恒大股票虧損58億、收息20億

股市 17:45 2021/02/24

分享：

華人置業料去年盈利按年跌20%至30%，圖為「甘比」陳凱韻。

華人置業 （00127） 發盈警，預期去年公司擁有人應佔綜合溢利淨額減少介乎20%至30%，相較2019年錄得7.9億元；收入則較2019年的13.1億元增加介乎127%至137%。此外，華置於其他全面支出中可能錄得關於恒大 （03333） 股份公平值變動的未變現虧損約58億元。

「甘比」陳凱韻出任華置行政總裁，請按【下一頁】

華置表示，收入增加及溢利減少的原因為：1）收入及溢利增加來自上市及非上市股本投資的股息收入，包括來自恒大的股息收入20億元；2）通過損益以反映公平值的投資及財資產品溢利淨額減少；3）投資物業的公平值變動虧損，預計錄得15億元，主要因疫情產生不利影響；4）攤佔以權益法入賬投資的業績由盈轉虧，料錄得3800萬元。

除此之外，華置表示，隨著英國投資物業的一位主要租戶退回其租賃，租金收入及租金收入淨額分別由 5.23億元減少至約3.73億元，及由5.06億元減少至約 2.86億元。於該年度，集團亦於其他收入中錄得就英國物業向租戶收取的退租補償及拆卸費用約2.5億元。

華置今日收報4.09元，跌1.7%，成交338萬元。

通告原文

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【恒大汽車】恒大汽車飆五成破頂、高見50元　配股籌260億「甘比」陳凱韻斥30億認購

【電動車】吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下FF、恒大未有參與融資談判 FF擬中國設廠

編輯：陳健婷

 

港股 中國恒大（03333） 盈警 陳凱韻 華人置業（00127）

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：波叔加稅 港股散水　同場加映答股環節6點Go Live！

下一篇文章

【財政預算案2021】檢視第二上市制度創新科技公司、市值要求　港交所：非新題目（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家