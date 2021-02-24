【股票印花稅】港府近30年來首加股票印花稅　對後市有何影響？

港府近30年來首次調高股票印花稅，恒指今日（24日）急瀉914點或3%，跌穿3萬關。港交所 （00388） 急挫近9%。 翻查近30年紀錄，港府此前皆是調低股票印花稅，今次是近30年來首次調高。不過，根據A 股經驗，上調印花稅對市場有明顯利淡作用。

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香港長陳茂波今日宣讀新一份的稅份預算案，他提出當局於充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。

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調整時間 調整前稅率 調整後稅率 恒指表現 1998年4月1日 0.15% 0.125% 4個月下跌44%後觸底 2000年4月7日 0.125% 0.1125% 2個月下跌20%後觸底 2001年9月1日 0.115% 0.1% 4個月後上升30% 2021年2月24日 0.1% 0.13% 今日（24 日）挫3%

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歷史上，港股市場自1993年至今一共3次調整印花稅，但3次都是下調稅率（見上表）。然而，今次大幅上調股票印花稅3成至0.13%後，將此前的降幅全部抵消，令股票印花稅回到90年代水平。雖然是下調印花稅，但1998及2000年調整印花稅後，港股均經歷一段時間下跌後才觸底。不過，這與當時金融危機的背景有關，印花稅調整並無法改變整體市場趨勢。

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相比之下，內地印花稅調整更加頻繁一點。 自滬深設立證券交易就開始收印花稅，中間調整共9次。內地經驗顯示，印花稅的上調1個月內對市場表現有明顯的負面影響，而下調短期對股市則有正面影響。 歷史數據顯示，下調印花稅後一個月內滬指皆為上漲。

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編輯：吳敏芳

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