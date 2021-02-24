【大行報告】美銀證券指中海油估值吸引　上調目標價予其為行業首選

美銀證券發表研究報告，在石油供應較預期緊絀，以及美國經濟增長較預期高的情況下，將今年布蘭特油價預測由每桶50美元調升至每桶60美元，其中第二季料可達70美元，及維持明年與長遠油價預期在55美元。同時亦調升紐約期油價格今明兩年預測分別至每桶57及52美元。相信近期油股股價復甦已部份反映有關因素，認為主要油股仍有上升空間。該行預期未來油價每調整1美元，料將帶動中海油(00883)，中石油(00857) 盈利升4%，及中石化(00386) 盈利升2%。在油價復甦及碳中和主題下，預期中國油企繼續針對上游產量恢復，特別是天然氣產量和儲量發現。



該行調升2021及22年中海油盈利預測分別64%及11%，目標價升12%至11.8元，維持評級「買入」，是該行行業首選，反映新油價和產量提升預期，該行又看好中海油作為純上游油企，受惠油價上升，及其成本最低，集團亦計劃在今年起增產，加上其估值吸引。

該行維持中石油「買入」評級，目標價降11%至3.2元，降其今年盈利預期22%，以反映管道收入減少抵銷了油價上升的利好因素。該行升中石化今明兩年盈利預測17%及25%，反映下游業務持續改善，重申評級「中性」，目標價由4元升至4.6元。

大行對中海油評級及目標價：