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【美股焦點】耶倫發言無阻加密貨幣熱潮　比特幣重回51000美元關、區塊鏈概念股盤前急升

股市 18:29 2021/02/24

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比特幣今早已重回50000美元，下午更重上51000位置。

美國財長耶倫（Janet Yellen）近日對比特幣發表言論，認為數字貨幣仍有許多問題需要研究，更指比特幣是「高度投機性的資產」，有關言論引發比特幣及一眾加密貨幣價格急挫，比特幣周二（23日）更一度失守5萬美元關口。不過，加密貨幣市場熱潮似乎未退，據Coindesk數據，比特幣今早已重回50000美元，下午更重上51000位置，24小時內高見51,446美元。至下午6時，比特幣現報50,988美元，24小時升幅達6.1%；市值第二大的加密貨幣以太幣（Ethereum）則升13%至1695美元。近日受Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk熱捧的狗狗幣（Dogecoin）升15.6%，報0.05美元。

比特幣獲「契媽」力撐重上50000美元關，詳情可看﹕【下一頁】

加密貨幣愈戰愈勇，周三再度回升。

比特幣礦業公司Marathon Patent（美﹕MARA）盤前升14%，報32.6美元；Riot Blockchain Inc（美﹕RIOT）盤前升13.4%，報55.3美元；嘉楠科技（美﹕CAN）升13.1%，報20.1美元。礦機廠商億邦國際（美﹕EBON）盤前升近一成，報7.4美元。

Square斥1.7億美元購比特幣，詳情可看﹕【下一頁】

另外，早前斥資買入比特幣的Tesla已停止近日跌勢，盤前回升4.2%，現報728美元；另外一間曾加碼買入比特幣的MicroStrategy（美﹕MSTR）盤前升9.5%，報757.2美元；Square（美﹕SQ）盤前則跌5.1%至243.5美元。

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編輯﹕賴奕羚

美股 數碼貨幣 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 嘉楠科技（美：CAN） Square（美：SQ） 比特幣 區塊鏈

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