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不嫌棄單位牆身舊　3組客排隊等睇樓　代理：買家愛新地樓　怕被人搶盤

股樓投資 18:00 2021/02/24

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農曆新年長假期後，二手交投持續暢旺，買家入市意欲高漲，不時出現排隊睇樓的情況。中原謝家偉說，荃灣爵悅庭北爵軒中層B室，實用面積360平方呎，一房間隔，出租多年，牆身狀況比較舊，但廚廁設備保養屬中上，而且可望汀九橋海景，原叫價640萬元放盤。及至昨晚，有3組客輪流睇樓，單位終減價31.5萬元，以608.5萬元易手，實用呎價16,903元。 

謝家偉續稱，買家為外區上車客，鍾情新鴻基物業，昨晚首度到爵悅庭睇樓，參觀上址一睇即中，因見近期市況暢旺，擔心被他人搶走心水盤，故只輕微議價5%，即快速入市。 

據了解，原業主於2009年6月，以195.5萬元買入單位，持貨約12年，現帳面大賺413萬元，物業期內升值約2.1倍。資料顯示，爵悅庭位於荃灣楊屋道100號，由新地（00016）發展，於2005年6月開始入伙，建有4座住宅大樓，提供1,624伙單位。項目最大賣點是，坐落於荃灣市區，距離荃灣西站只需數分鐘步程，交通便利。

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 荃灣 新地 爵悅庭

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