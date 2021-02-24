【電子消費券】富瑞：消費券或主要用於必需品　疫苗及通關仍屬零售商恢復關鍵

▲ 富瑞：消費券或主要用於必需品 疫苗及通關仍屬業務恢復關鍵

新一份的財政預算案宣布，計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放5000元電子消費券，鼓勵及帶動本地消費，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。富瑞發表研究報告表示，根據澳門經驗，派發消費券料可促進零售餐飲的銷售，但疫苗接種及通關才是業務恢復及市民生活回復正常的關鍵。

政府擬透過八達通及PayMe等派5000元電子消費券，看【下一頁】

富瑞表示，暫時未知電子消費券的發放日程表，但相信有助零售銷售復甦。若以2019年及2020年的零售餐飲銷售約5440億元及4060億元計，360億元財政承擔分別佔過去兩年銷售約7%及9%。該行預期，消費券將用於零售及餐飲業，而業務範圍或會擴展至服務業，酒店業等。

澳門去年向合資格人士分兩次發放電子消費券（消費卡），補貼合共達8000元澳門元。富瑞指，根據莎莎 （00178） 在澳門的經驗，消費券去年確實有助本地消費者的銷售額，莎莎管理層指，雖然每日使用上限為300元澳門元，但有助促進人流及額外消費。

預算案「減糖」，寬減薪俸稅、入息稅及利得稅，看【下一頁】

隨著2020年11月至2021年1月的調整後失業率接近7%，接近17年高位），富瑞預期，市民大機會將消費券用於基本必需品。

在富瑞追蹤的零售股中，從復甦層面看，該行預期莎莎，大家樂 （00341） 、利福 （01212） 最受惠；至於從結構性層面看，該行偏好面向不同市場的企業，包括周大福 （01929） 及佐丹奴 （00709） 。

相關文章：

【財政預算案2021】港府擬加股票印花稅、料8月起實行 全球主要市場稅率多少？（第二版）

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

編輯：袁諾曦