【美元定存】美元定存息最高9厘 拜登救市方案料助美滙回穩

▲ 憧憬美國經濟復甦，加上猛印鈔的放水效應，市料或刺激通脹重燃。

巿場憧憬美國總統拜登1.9萬億美元的紓困大計，有望於本周五（2月26日）通過，於3月14日出台，美國經濟復甦在望，業界指，即使避險閒資毋須湧入美元躲避，但炒疫後收水及加息，市料美滙指數今年難像專家警示狂插兩成。聯儲局主席鮑威爾昨晚再放鴿，明言暫無意縮表，美債亦止跌，美滙險守90心理大關。專家建議對美元有需要者，不妨趁滙價喘穩而開立定存，博滙息雙賺。

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再者，美國10年期債息自從由去年低位0.6厘，今年倍升至直逼1.4厘，創一年新高。專家指主要反映市場憂慮美國有再通脹風險，最快或於明年底恢復加息，刺激美滙指數守穩在90大關。

而港銀更偷步率先加美元定期存款息率，如大新（02356）於牛年作第一擊，上調美元短存息，新息率最高現為3個月的0.7厘。但該息率不及冠全城的高息王，集友7天美元短存有9厘息。至於以一年期美元定存計，小米（01810）旗下的虛擬銀行、天星（Airstar Bank）0.6厘稱王。

中小行齊加美元定存息率【下一頁】

韓資樂天證券銷售總監陳欣料，美元年內上落區間為86至93，年底目標86。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，市場開始討論美國優越論，意即美國經濟增長相對世界其他地方優勝。美國財政刺激政策，令美國經濟增長及通脹升溫，或導致其實質利率上升。而聯儲局最快或於第四季縮減買債規模，可能加劇升勢。

黄栢寧說，下半年10年美債息介乎1.5厘至兩厘。而美滙指數的高低位預期為86至92.6，年底目標為今年低位86。

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記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪