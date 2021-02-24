【財政預算案2021】優化中小企融資擔保計劃　貿發局料紓緩資金周轉壓力

▲ 貿發局主席林建岳相信，一系列商業收費及稅務寬減、優化「中小企融資擔保計劃」等，均有助紓緩中小企資金周轉壓力。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（24日）公布新一份財政預算案，包括對貿發局增加撥款，以推動經濟復甦及協助中小企。貿發局主席林建岳相信，一系列商業收費及稅務寬減、優化「中小企融資擔保計劃」等，均有助紓緩中小企資金周轉壓力。

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政府將增加注資及優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD Fund），擴大其適用地域範圍，林表示，會有利港商開拓具潛力的新市場。

現時全球疫情仍然反覆，林預料，今年的國際展覽和會議將仍可能需在網上舉行；即使疫情放緩，活動亦會以網上和實體混合模式舉行，協助企業加速數碼化轉型至為重要。貿發局將搭建優質的虛擬平台和支援配套，為賣家買家提供無縫的線上線下體驗，讓港商與全球企業更容易、更精準地捕捉商機。

此外，貿發局亦會加大力度協助港商把握內地「雙循環」政策及粵港澳大灣區所帶來的商機，同時開發因疫情而衍生的醫療健康產業新機遇，推動香港成為區內領先的國際醫療健康投資樞紐。

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責任編輯：朱悅瀅