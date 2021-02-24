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【C家教路@iM網欄】長息持續上升 增長股回調重估

名人薈萃 17:40 2021/02/24

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農曆假後頭兩天港股表現依然強勢，可是當A股重開後，港股增長類型股票出現重大回調，而價值型股卻有部分備受追捧，同時疊加因通脹預期上升的商品相關資產「抱團」，令環球股市變得非常波動。上周四（18日）A股假後開市，恒生科技指數便跌逾3%，接著本周一（22日）更急瀉約5.5%。美股納指表現同樣反映類似情況，幅度比港股較小，相信與年初至今表現有關。恒生科技指數雖然已回調逾一成，截至周二（23日），年初至今表現仍有約17%，跑贏眾多大市指數。

市場原以為環球股市強勁的勢頭可延續至A股重開，可惜有一個重大指標改變了市場對資產價格的看法。美國10年及30年債券收益率於這段時間出現重大突破，持續上升的收益率在環球市場的國債上都有出現，可見相關年期的債券沽售情況甚活躍。債券價格下降的主要原因是市場對經濟復甦的確定性更明朗化，讓固定收入資產的吸引力大大降低，相信未來資金將流向經濟復甦相關，商品期貨如銅、紙都有反映相關情況。長息上升將影響公司的估值，增長股會因此出現一定調整。

美國聯儲局的資產負債表仍在膨脹，眾議院最快本周五（26日）可表決總統拜登1.9萬億美元的經濟刺激方案，因此筆者認為暫時「收水」的情況仍未出現。如「收水」真的出現，情況可是非同小可，屆時所有資產類別或會大執位。但筆者相信短期內出現「收水」的機會不大，畢竟現時各國接種新冠疫苗的效果仍需時反映。不過，股市的確正出現板塊輪動的現象，新舊經濟交替將持續，情況就像去年美國總統大選一樣。在投資部署方面，除了運用衍生工具對沖增長股回調外，筆者正提高舊經濟相關的倉位，隨時準備增長股估值繼續重估的可能性。

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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