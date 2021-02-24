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【網民熱話】廉價商品鋪愈開愈多 中環變平民化？　網民：好似旺角啊！

理財智慧 19:01 2021/02/24

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中環一向是香港國際金融中心的標誌，一直被香港人視為最繁華高尚之地方。但是經歷過一年疫情的影響，中環又是否一如既往？有網民於網上討論區發文，指自己覺得中環越來越平民化。

【財政預算案2021】一文看清中產受惠派糖措施　包括退薪俸稅100%上限1萬 【下一頁

樓主指中環近年多了開倉鋪賣廉價電話配件，本應有的中高端產品鋪頭、進口商品、有機食品就越見越少。他甚至覺得身在環球大廈同利源東街附近，就如同身在旺角。

雖然有人回應環球大廈一直如同旺角、，卻有網民認真分析，對比以前需十萬左右才能租到中環，銅鑼灣等地的店鋪，現在只需七萬有交易，而七萬對賣「下欄野」的商家十分划算，中環平民化也是合情合理。

【財政預算案2021】20億「學人計劃」冀吸引百名創科學者來港　每人每年可獲100萬薪金津貼4名隨行研究員同獲資助【下一頁

又或疫情時期不願減租，逼走國際品牌, 鋪位空置又不想減少收入，業主短期租給賣「下欄野」的商家，形成惡性循環。日本連鎖店donki開幕更是被視為平民化的象徵，就連外國人都會到中環買便宜東西。網民認為，只有中環置地廣塲範圍同IFC地區是「高檔」，只有畢打街以東才賣高檔商品，其他都是平民區。

 

【延伸閱讀】財政預算案2021

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責任編輯：張瑋婷

 

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