【雲服務】微軟雲助企業推動數碼轉型　最快下月開始進行公開預覽

▲ 微軟（Microsoft）宣布，將為客戶提供3種針對特定行業的新型雲端產品，包括Microsoft Cloud for Financial Services、Microsoft Cloud for Manufacturing和Microsoft Cloud for Nonprofit。

新冠肺炎疫情肆虐多時，加速商業數碼化轉型的步伐。微軟（Microsoft）宣布將為客戶提供3種針對特定行業的新型雲端產品，包括Microsoft Cloud for Financial Services、Microsoft Cloud for Manufacturing和Microsoft Cloud for Nonprofit。同時，公司亦宣布對Microsoft Cloud for Healthcare進行首次更新，以及Microsoft Cloud for Retail的公開預覽時間。

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該企表示，他們提供數據模型、跨雲連接器、工作流、API和特定於行業的組件和標準，以及Microsoft的廣泛雲服務，通過這些行業雲，使每個人都能更快地交付價值，快速適應不斷變化的新常態。

據介紹，Microsoft Cloud for Financial Services將Microsoft的金融服務業解決方案、模板、API和其他特定於行業的標準結合，並具有多層安全性和合規性涵蓋範圍，以提供客戶體驗，以及改善員工協作和生產力。利用這些功能，零售銀行可為客戶提供360度全方位的服務，並提供更深入的見解和建議，將數碼協作嵌入其流程中，從而為客戶提供幫助減少欺詐。計劃將於下月開始進行公開預覽，現時荷蘭銀行（ABN AMRO）和宏利（Manulife）等客戶已經在使用某些有關功能。

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製造業方面，Microsoft Cloud for Manufacturing將於6月底公開預覽，旨在提供支援行業核心流程和需求的功能，無縫地將員工、資產、工作流和業務流程連接，從而協助企業提高靈活彈性。

而為非牟利組織而設的Microsoft Cloud for Nonprofit，可創建智能平台，使員工和志願者能夠專注於他們的使命。該計劃將於6月底在公眾預覽中啟動。

責任編輯：施雯雯