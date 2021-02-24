【新冠疫苗】向英國德國搲疫苗 菲律賓：用護士交換

▲ 如外國向菲律賓捐贈新冠疫苗，菲律賓稱願放寬限制讓更多醫護前往海外工作。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國相繼展開新冠疫苗接種計劃。中國早前同意向菲律賓捐贈60萬劑新冠疫苗，菲律賓官員更公開要求英國及德國捐贈新冠疫苗。如外國願意向菲律賓捐贈新冠疫苗，菲律賓官員稱願意放寬限制，讓更多菲律賓醫護人員前往海外工作。

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菲律賓的新冠肺炎確診數字高企，菲律賓政府早前雖已放寬醫護人員前往海外工作的禁令，但仍限制每年最多只可有5,000名醫護離國到海外工作。但菲律賓勞工部國際事務局長維斯佩拉斯（Alice Visperas）表示，如英國及德國向菲律賓提供新冠疫苗，菲律賓願意放寬5,000名醫護離國的上限。維斯佩拉斯透露，如獲外國捐贈新冠疫苗，政府將用於為出境工作者及菲律賓民眾接種。

護士等醫護人員亦為菲律賓的外勞群體，菲律賓政府數據顯示，2019年有近1.7萬名菲律賓護士簽署合約到海外工作。

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但菲律賓政府以醫護人員到海外工作為條件換取疫苗，似乎引起醫護人員不滿。菲律賓護士聯會秘書長Jocelyn Andamo則表示，他們對政府將醫護人員當作商品感到厭惡。

菲律賓政府計劃為全國7,000萬成年人接種疫苗，相等於全國三分之二的人口，菲律賓預期於本周收到中國捐贈的首批疫苗。據悉，菲律賓政府希望總共可獲得1.48億劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲