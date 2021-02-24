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【財政預算案2021】BUD專項基金擴大資助金額和經濟體　惟中小企疫下難開拓市場

商業 18:05 2021/02/24

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BUD專項基金擴大資助上限至600萬，並由20個經濟體擴至37個經濟體。從事手袋零售Dude & Bestie創辦人鄭德成表示，過去一直希望拓展內地市場，直言增加BUD專項基金資助上限有用。

然而，鄭坦言，過去與外國企業合作，推出聯乘活動。疫情爆發不能面對面接觸，即暫停合作。加上他認為綫下參展，難以滿足實際需要，並舉例想購買布料都不知甚麽觸感。故疫情令他進軍新市場業務停滯，難以向外發展。他容是次的措施變相「擺筆錢但用不到」。

【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）

【財政預算案2021】退稅兼派電子消費券　中小企有何得著？（不斷更新）　

鄭指，雖然現時門市生意額大跌，但他暫時沒有需要借款。他對於申請百分百特別擔保產品，亦暫未研究相關內容。

澳洲會計師公會表示，早前提出延長「中小企融資擔保計劃」和提高貸款額度，故對於延長至年底表示歡迎。至於分期發放總額5,000元的電子消費券，該公會亦相信有助鼓勵企業增加使用電子支付科技，惟建議，可以考慮增加額外5,000元給予因第四波疫情而失業及低收入人士。

記者：馬意文

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