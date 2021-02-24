【東亞業績】東亞減派末期息3成　李民橋：傾向預留資本保持彈性

▲ 東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，現階段傾向預留資本。

東亞銀行 （00023） 去年純利逆市增超過1成，但就減派股息，派息比率約四成。東亞銀行聯席行政總裁李民橋解釋，基於疫情導致的經濟不確定性仍存，傾向預留資本保持彈性，強調集團資本水平充裕，相信出售東亞人壽有助改善集團盈利及資本水平，但不便透露交易進展及資金用途。

東亞去年人手減少300餘人，李民橋預期今年整體人手相若。

東亞業績｜2020年純利按年升一成 減派末期息三成｜【下一頁】

東亞全年股息按年少13%，派息比率降至約41%。李民橋表示，該行的派息比率指引介乎30%至70%，而今次派息已充分考慮股東及監管機構等持份者的期望。

東亞中國虧損按年收窄7成 李民斌：準備再增長

東亞中國去年錄得虧損8.2億元，按年收窄77%。聯席行政總裁李民斌指，目前內地的信貸風險可控，形容經歷2年的轉型後「已經準備好再增長」，預計今年內地業務增長不俗，未有正面回應今年能否扭虧。

香港方面，去年預期信貸損失有上升，李民橋指目前未見今年有需要作出大額撥備，相信香港業務的信貸成本未來會持續回落，重申風險可控。

政府宣布將提高股票印花稅三成，東亞副行政總裁兼投資總監李繼昌回應時指，業界意見均認為稅率較高，而股市亦都對消息有反應，但相信消化後市況將會回穩，「若有盈利（資金）都係會返嚟買」。

財政預算案2021｜股票印花稅擬加3成至0.13% 港交所曾穿500：對決定失望｜【下一頁】

相關文章：

【東亞賣產】中策集團曾升25%後回順 確認已獲選進行東亞人壽競購第二階段

【股票印花稅】美銀：印花稅調高不利港交所擴大投資者基礎 對機構投資者衝擊大

【股票印花稅】港府擬增股票印花稅 北水全日走資200億元

記者：趙穎妍