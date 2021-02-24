【搜游食誌@iM網欄】想念北京風味小食 東來順享用簡單閑逸午饍

金牛報喜，祝各位身心康泰，萬事勝意。大年初一，倆口子都想起與兒子們在北京的旅遊趣事，是日就特意選了百年寶號「東來順」為新春取個好彩頭，2人限聚亦無礙，享用簡單閑逸午饍。

▲ 棗泥是京式點心的常用餡料，愛食傳統用豬油搓皮的棗花酥。

好想念北京的風味小食和點心，東來順在北京亨負盛名多年，取價算是普羅，招牌菜-涮羊肉，選用內蒙黑頭白羊肉，切薄片，真的是一涮即可，肉味香濃。冬天出差北京時，必到訪。已有1年無法出門，猶記北京差旅時，最愛晚上，凜凜刺骨寒風中，穿過小巷，鑽入巷子小店，餐前餐後的鹹甜點心， 更是飯餐的完美句號，想起棗花酥、驢打滾、豌豆黃就浮現一幅幅老北京喜洋洋的新春景象。

▲ 小橋流水，庭園景物，令人心寬。

就座後，看了餐牌，是蠻失望，想著的北京點心幾乎全部落空，只有丁點京菜飽點，其餘都是混雜其他地方的點心。唯一令我倆滿意就是整個場地的新春佈置，滿佈喜慶賀年年花，小橋流水，仿如傳統大宅門的庭園，滲出一股恬靜閑逸的意境。

▲ 如此「迷你」羊肉薄卷，大失京點的豪邁風格。

佳節美景結伴用餐，亦算樂事，點了廚師推介的煎蜀香醬牛肉餡餅、羊肉薄卷、梅菜牛肉飽、雪菜河蝦仁鍋貼、牛柳絲手擀麵、香梨帶子角。上菜時，一看就不對勁了，北方人向來豪邁好客，雖說點心，亦不會「迷你」，只有3-4公分大小的羊肉薄卷，完全失去那份京點的味兒。

▲ 香梨帶子角，外脆內軟，皮甜餡咸，美味不油膩。

東來順挾百年品牌聲譽，來港多年，理應不該如此水準，其他點心亦真是連一般粵式、滬式點心店都比不上，叫做稍好的是香梨帶子角，造型翠綠梨子，討好，軟糯的外皮，炸後仍保持酥脆而不硬，軟滑香甜。牛柳絲手擀麵，麵的柔韌度、彈性算是合格，若跟北京街頭麵食小店相比，就有太多進步空間！湯頭不濃亦無香味，牛柳絲幼如髮絲，完全無質感。麵食都做成這般水準而已，餐飲管理團隊就價格、定位應自我檢討，性價比極低！

▲ 金箔桃膠燉蛋白，清甜香滑、養颜。

畢竟新春吉日，保持愉快心情，最後再增添甜品，金箔桃膠燉蛋白，來了一個意外的滿意！整體的食物設計是非常討好，點綴了金箔，意頭十足，桃膠軟滑帶爽，與燉蛋的嫩滑、香甜的質感有點對比，非常可口，燉蛋白的火候及甜度拿捏得宜，將失落的心扭回愉悅，享受了一個寧靜溫馨的假日。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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