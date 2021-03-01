【有「情」人@iM網欄】情緒難以消化 如何設立心理界線？

在心理治療的歷程中，我最經常感受到受助人的情緒就是委屈、罪疚、羞恥和焦慮。這些情緒難以消化，因為背後涉及大量糾纏不清的人際互動和從屬關係。

人越大就越多責任，別人對自己總有完不了的期望和要求。自我形象鮮明和心理狀態健康的人，能夠清楚分辨出別人的需要和自己的需要，為彼此設立安全和尊重的距離。但自我形象模糊和心理狀態不佳的人，往往會傾向按照別人的期望和要求去辦事，很難放低和拒絶對方的感受與要求。所以，當你面對別人的情緒和要求時，發現自己的「心理界線」模糊，經常被對方的情緒和要求「綁架」，做出違反自己的意願和行為時，請務必提高警覺！

1) 不讀心，不解讀對方的弦外之音

當別人用許多迂迴的方式而不直接對你說出真正的感受和需要時，請不要讀心，不要解讀對方說話背後的「真正」目的，就字面上的意思去「尊重他」就是了！這樣做能夠減少自己的情緒被對方隨意牽動，擺脫被操控的感覺。

2) 單單為自己的情緒和行為負責

自我形象和心理狀態健康的人，對自身、他人和環境都有自己一套的標準，不容易受其他人的評價影響，心理界線因此亦相對清晰。是就是，不是就不是；喜歡就喜歡，不喜歡就是不喜歡。你會去考慮別人的感受和觀點，那是因為你個人的意願和選擇，而不是出於「應該」和「老奉」。請先好好照顧自己的感受和需要，只為屬於自己的情緒和行為負責！

3) 別人的失望和不滿並不一定是自己的錯

當遇到別人的失望和不滿，甚至指責自己時，請不要急於怪責自己，下意識地背負所有責任！事實上，有些人因為無能力面對當下問題所帶來的巨大不安感，往往會習慣把責任歸咎於身邊的人，以降低內心難受的感覺。假如你不問情由就全盤接收，你只會成為別人的代罪羔羊，養成自我懷疑的習慣，甚至發展出過度保護自己的極端狀態，最終遠離人群。學習辨識指責背後的動機，清楚自己是有選擇的！

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介： 天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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