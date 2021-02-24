【櫻淘魔法棒@iM網欄】有機天然 香港品牌和橙的故事

新年前，朋友送了幾個「和橙」給我做聖誕禮物，當時她很有心思旳在橙的包裝袋上畫了哈哈笑圖案及祝福語，一吃就愛上了，後來才知道它的名字叫「和橙」，這個名字聽起來以為日本橙，原來是香港品牌，名字取自《易經》的乾卦，有萬物協作的和諧之意，背後來自一位香港工業家轉型務農種橙的成功故事。

不講不知，原來好多朋友都有食過和橙，他們笑說，吃過和橙後，你就不會再吃其他品牌的橙，果然，吃了就愛上它，就是這樣，我們「淘好友」一口氣訂了近一百箱大箱及禮盒裝的和橙，趁新年期間送禮及自己慢慢品嚐。

和橙的故事

莊主是一位土生土長的香港人---李道德，由實業家轉身為務農者，一次在國內的慈善活動，促使他在2010年8月在湖南省郴州市宜章縣開始「生態循環農業系統」的和橙果園，取名「展翔農莊」，理念是集“生態、休閒、觀光、旅遊”於一體的現代農業企業，總投資金額達3億港元。

選址在湖南郴州建立果園，因為湖南經緯度及氣候是最適合種橙， 8個山嶺農莊佔地2萬多畝，約佔1/6 香港那麼大。整遍農莊有八成面積是種橙，橙樹約有250,000棵。2019年仍處於摸索期，「和橙」產量有300萬斤，2021年產量可達高峰的2,000萬斤。主要分銷內地市場，本港佔一成多。

李道德希望透過他的人生經驗和財富回饋社會，持續地幫助到更多人，「展翔農莊」的名字是取自他2007年成立的「展翔助學基金」，目的不是為賺錢，而是建立一個可持續發展的慈善平台。

口味及外型:

和橙的甜是蜜甜，橙肉如西柚般橘紅，水分豐足，橙香濃

相對軟腍，橙肉入口多汁，無渣，有酸甜感覺

比一般美國橙較細

無打蠟，橙皮有花痕，外表不討好，但愈醜樣就愈好食

沒有一式一樣的大小，形狀，顏色有淺有深，皮肉容易分離

紅肉和橙，比普通和橙罕有，其果肉比較緊密，口感更脆嫩爽口，一咬果汁湧出，橙味更濃

包裝和售價:

1. 黃橙肉: 直徑約80mm，一箱36個，紙箱裝，約10kg，售價$300

2A. 黃橙肉: 直徑約85mm，一箱30個，紙箱裝，約10kg，售價$300

2B. 黃橙肉: 直徑約85mm，一箱12個，禮盒裝，售價$168

3. 新品黃橙肉: 直徑約70mm，一箱45個～48個，紙箱裝，約10kg，售價$300

我們收到和橙時，大家不約而同大讚，大紙箱的外型有別於一般生果箱，不但硬淨而且簡潔，見得人。至於禮盒裝，它的設計是拉開式盒子，既得體且相對比較容易手提。

其他資訊

農莊只出品2種橙，分別為臍橙及Cara Cara紅肉橙

不打蠟，有機天然 ，無添加，不含化學除草劑，人手鋤草剪枝

，無添加，不含化學除草劑，人手鋤草剪枝 只需放在陰涼處，不需冷藏保鮮

每年12月至3月供應 (每年11月至3月在網上訂購)

(每年11月至3月在網上訂購) 可保存兩至3個月

鮮橙每天從湖南包裝，送到香港火炭的倉庫，再送到客戶手上，一般五天的時間。(送深圳只要1-2天的時間)















































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