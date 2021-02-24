美聯：樓市「逢牛必旺」　料全年樓價升逾一成　目標增聘近千人

踏入牛年，樓市交投持續暢旺，美聯物業住宅部行政總裁布少明說，根據歷史數據樓市「逢牛必旺」，更調高全年樓價預測，料升逾一成。他又說，為迎接樓市「大牛市」，集團將積極擴充，目標增設30間分行，且吸納近千名人手。

布少明續說，歷史數據反映，過去牛年樓市表現皆勝鼠年，以對上2009年為例，由於「量化寬鬆」措施出現，當年樓市急速反彈，出現價量齊升的情況。同屬牛年的1997年，樓市成交表現亦多於1996年。樓價方面，對上兩次牛年樓價均按年上升，當中2009年比起2008年升約26.9%，而1997年則較1996年樓價升19%。

他進一步解釋說，股市向好，引發財富效應，料「套股換樓」增加。不過，今日（24日）股市單日跌近千點，令人憂慮新一輪跌浪將至，終致影響樓市。布少明坦言，這只是單日股票升跌，而實際股市情況仍要觀察，但強調現時剛需強勁，又指今年樓市持續暢旺，加上近期賣地呎價屢創新高，可見發展商同樣對樓市投下信心一票。

過去牛年樓市比較、及今年樓市數據

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