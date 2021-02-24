【財政預算案2021】按證保險公司：爭取1個月內落實中小企百分百擔保貸款優化措施

▲ 預算案宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」推出優化措施。

《財政預算案》宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」推出優化措施，並延長申請期至2021年12月31日，以進一步紓緩中小企資金周轉的壓力。、

股票印花稅擬加3成、港交所曾穿500：對決定失望、張華峰批殺雞取卵，詳情【下一頁】

在優化措施下，合資格企業為2020年6月30日前已最少營運3個月，並自去年2月份起，單月營業額較2019年初至2020年中的任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金的總和，或600萬元（原為500萬元），以較低者為準。同時，特惠貸款的最長還款期由5年增加至8年，而還息不還本的安排則由最多12個月，增加至最多18個月。

預算案設失業貸款，詳情【下一頁】

香港按證保險公司稱，正與貸款機構積極進行準備工作，爭取一個月內落實上述優化措施，日期確定後會再作公布。屆時，已借款企 業如有需要可向貸款機構申請增加貸款額、延長還款期及，或延長還息不還本期，一般情況下無需遞交額外證明文件。

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編輯：陳華