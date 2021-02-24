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【方圓公關人生@iM網欄】創新．顛覆．植入 女股神Catherine Wood的品牌藝術

名人薈萃 18:15 2021/02/24

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香港人稱「連登契媽」，南韓股民叫她「搖錢樹」，同時也被尊為「科技股女股神」、「女版畢菲特」的投資專家Catherine Wood，操盤的方舟投資（ARK Invest）及旗下ETF近年創造強勁投資回報，過去5年平均回報率接近40%，ARK創新基金（ARKK）去年升幅達1.5倍，跑贏大市不在話下，今年初再升兩成，立即成為投資市場追蹤熱點兼瞬間上神枱，當中最為人津津樂道的「戰績」包括早於2015年投資寂寂無聞的比特幣（Bitcoin），買入價每個Bitcoin 僅250美元，兩年後以兩萬美元沽清，以及投資Tesla（2020年股價大漲743%）。而「契媽」這個品牌的成功，是「虛、實、虛」的組合，先以破壞性投資創新思維，繼而創造實質價值，再建立及推廣形象、理念。

金融分析師出身的Catherine Wood認為傳統大型基金對科技股的分析落後，難以跟日新月異的科技與時並進，其創立的ARK Invest重點投資人工智能、能源儲備、機械人技術、DNA程序及區塊鏈技術等創新領域，投資目標集中，而且充滿顛覆性。要成為市場／散戶心目中的投資之神，點石成金的投資策略固然必要，精彩而創新的思維也的確能帶來不少衝擊，雖已年屆64歲但對創新和科技領域的知識從不落後，ARK Invest的分析師幾乎全數沒有財經背景，團隊又來自不同科技行業及專業領域，包括重病症研究員、人工智能設計人員、遊戲工程師，甚至船長。她深信現今世代不能一成不變，千篇一律，因此而成就了極度破格的創新投資策略，成功地受萬人景仰。

ARK Invest／Catherine Wood的公關工作其實充滿藝術性，大量國際媒體的相關報道，Catherine Wood亦不時參與不同投資論壇及演講，也不介意接受訪問及透露投資意向，坊間傳媒甚至爭相猜測下一隻目標股票，有幫襯ARK Invest的投資者每天早上都會收到操盤電郵訊息，即時了解市況及調整投資組合，毫無疑問，隨着強勁成績及市場的推波助瀾，ARK Invest成功地與明星投資基金劃上等號，Catherine Wood則搖身一變成為股壇靈魂人物，與殿堂級的股神畢菲特（Warren Edward Buffett）相提並論。

目前Catherine Wood在財金界的影響力肯定已在前列，所創造的投資理念與價值亦毋容置疑，更重要的是，她在持續地、緩慢地塑造一個讓凡人去追隨的思想及智慧，而並非單單提供賺錢策略，最簡單的例子：人氣旺盛的ARK最近推出商品義賣，如T裇、棒球帽、衛衣，並印上基金理念字句”Innovation Is Key To Growth”、”Stay Innovative”等，產品收益將全數捐予慈善團體。義賣事小，宣傳及背後意義不平凡，這是聰明而強效的形象植入。

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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