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【財政預算案2021】百分百擔保貸款上限增至600萬　玩具店擬再借100萬作流動資金

商業 16:55 2021/02/24

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新一份財政預算案提到，百分百特別擔保產品的申請時限將延至今年底，並提高每間企業的最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

【財政預算案2021】疫情未遏止　鞋業總會望「還息不還本」安排可延長至24個月

經營微型玩具車品牌TINY的東方玩具董事吳凱俊指，之前亦有申請百分百特別擔保產品，成功借到500萬元。今次貸款額增加至600萬元，他有意再借款100萬元，以備有更多流動資金，因疫情衍生額外支出，如口罩、消毒費用等。加上現時門店提早關門，故品牌希望再次借款。

吳凱俊又透露，上次申請貸款時，發現手續不算繁複但時間稍長；款項最終需2個月才到手。他解釋，據銀行指，因申請個案眾多，及員工在家工作，故審核速度較慢。雖然「百分百特別擔保產品」及「還息不還本」安排均延長，但該品牌指不習慣太遲償還貸款，故對其幫助不算大。

不過，香港中小企業總會主席陳山河坦言對政府的支援不抱期望，故不留意政府任何支援企業的措施。他稱現時僅「自求多福」，因申請政府的資助非常繁複；到網上申請亦需面對「塞車」問題。加上政策如限聚令等經常轉變，企業無所適從。他亦期望現時捱多一段日子，待通關後可有多一條「出路」。

【預算案消費券】香港及台灣消費券措施大比拼　有使用限制及期限更有利刺激消費？（附比較表）

【預算案消費券】戴德梁行：建議設每日消費限額　以能用於日常所需

記者：葉泳珊

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