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【情緒有得傾@iM網欄】放下是好 但仍需堅持     

名人薈萃 17:30 2021/02/24

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最近從一位資深社工口中得知，有關情緒問題個案在他服務的中心內在過去一年竟然急升三成，問題也離不開家庭糾紛。不其然令我想起曾經收看的一個基督教專題節目，題為《寬恕 · 放下》。因為內容太震撼，所以印象特別深刻，也能充分反應家庭成員情緒互相拉扯和糾纏的一種狀態，所以借此案例加以分析當中的情緒互動。

與父母不和    毅然私奔

內容講述一位來自中國的女子，自幼便與外婆、外公一起生活在澳洲悉尼。父母在她九歲時才移居與她同住。她憶述當年不習慣與父母同住，因為他們經常吵架，而她深信背後原因總是因為自己。吵架之後，又覺得自己有責任讓他們和好，心裏很是徬徨，因為擔子太大，也不喜歡待在家中。每次在回家路上，腳步總是特別沉重。

父母雖移居海外多年，但因為語言不通，生活大小事依然倚賴女兒。所以雖然她曾經拍拖好幾遍，但因為媽媽一直反對，為了息事寧人，本已決定一生不嫁、照顧父母；怎料最終還是遇上至愛，也顧不得父母感受，兩口子在2014年私底下在中國結婚。

父親狠下毒手

只是她爸爸原來一直擔心若自己一天離世，女婿或會欺負自己的妻子；而且女婿的出現，也分薄了女兒對母親的關愛，所以只要女婿消失，對妻子絕對是一件好事。一天晚上，他在街上埋伏、等待機會襲擊。電光火石之際，父親狠狠地在女婿的頭部和身上砍下多刀。事畢後，還對妻子說：「妳放心吧、他死定了！因為我捅了他的頭！」

故事之後的主線圍繞女兒如何原諒父親，但怎樣發展下去和結局如何，就姑且擱置下來。筆者更希望提出一個論點：雖然父親的施襲完全是出於自願，他的行為其實是與妻子情緒一體化的一種延伸。從女兒的憶述中，母親對她結交異性是從一而終地反對；父親當然了解妻子的憂慮，但卻未有理性地疏導她的恐懼，反倒把這些負面情緒付諸行動，以為只要女婿消失，女兒就會回歸母親，妻子便不再躁動。

「情緒一體化」是否好東西？

何謂「情緒一體化」？簡單說，就是愛得不分你我，人與人之間的差異也消失了。表面上可以是很融洽、和諧的關係，二人相處似乎不費吹灰之力。但想深一層，也許其中一方為了避免衝突，不知不覺地把自己的想法藏起來，久而久之，甚至開始放棄有自己的想法，淪為凡事總是先為對方著想的人。不單不懂得考慮自己的需要，更可惜是喪失了運用常理判斷對與錯的能力。事件中的父親，也許就是進入了這種狀態，釀成一宗悲劇。

愛情本是美好的關係；但若愛得極端，在關係中喪失了自己，便越難有自主的快樂，也和愛的本意走得越來越遠。

作者_小明（吳小明）簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength          

 

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