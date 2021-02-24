【預算案消費券】香港及台灣消費券措施大比拼　有使用限制及期限更有利刺激消費？（附比較表）

▲ 港府將分期發放電子消費券，而台灣早於去年6月推出消費券「振興三倍券」，兩者有何差異？（資料圖片）

疫情下經濟衰退，為了刺激經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦，不少國家及地區都推出消費券。財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中提及，將分期發放電子消費券。鄰近香港的台灣，早於去年6月推出消費券「振興三倍券」，兩者有何差異？哪些地方需要多加注意？

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雖然現時港府未公布電子消費券的細節，但指出會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，坊間不少聲音質疑電子支付在港未算流行，加上長者未必懂得使用，港府或可參考台灣將消費券分為實體紙本券及電子券。

港府亦未公布使用的限制，參考台灣的做法，由於消費券不設找續，消費者為了不吃虧，往往會花費比消費券更高的金額，從而刺激消費。為了確保消費者購物亦需要設限制，避免消費者用於繳稅、繳罰單等非購物的用途。

設置使用期限亦能迫使消費者盡快購物，於短時間內大幅刺激消費，參考台灣的做法，期限設於半年內。

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記者：朱悅瀅