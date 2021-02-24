  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【預算案消費券】香港及台灣消費券措施大比拼　有使用限制及期限更有利刺激消費？（附比較表）

商業 16:27 2021/02/24

分享：

港府將分期發放電子消費券，而台灣早於去年6月推出消費券「振興三倍券」，兩者有何差異？（資料圖片）

疫情下經濟衰退，為了刺激經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦，不少國家及地區都推出消費券。財政司司長陳茂波於新一份財政預算案中提及，將分期發放電子消費券。鄰近香港的台灣，早於去年6月推出消費券「振興三倍券」，兩者有何差異？哪些地方需要多加注意？

【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠

【預算案消費券】港府派5000元電子消費券　中小企質疑分期派發「無癮」

雖然現時港府未公布電子消費券的細節，但指出會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，坊間不少聲音質疑電子支付在港未算流行，加上長者未必懂得使用，港府或可參考台灣將消費券分為實體紙本券及電子券。

港府亦未公布使用的限制，參考台灣的做法，由於消費券不設找續，消費者為了不吃虧，往往會花費比消費券更高的金額，從而刺激消費。為了確保消費者購物亦需要設限制，避免消費者用於繳稅、繳罰單等非購物的用途。

設置使用期限亦能迫使消費者盡快購物，於短時間內大幅刺激消費，參考台灣的做法，期限設於半年內。

【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　759阿信屋：聊勝於無

記者：朱悅瀅

相關文章

【預算案消費券】戴德梁行：建議設每日消費限額　以能用於日常所需
今日
【預算案消費券】戴德梁行：建議設每日消費限額　以能用於日常所需
【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　759阿信屋：聊勝於無
今日
【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　759阿信屋：聊勝於無
【預算案消費券】港府派5000元電子消費券　中小企質疑分期派發「無癮」
今日
【預算案消費券】港府派5000元電子消費券　中小企質疑分期派發「無癮」
【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠
今日
【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠
電子消費券 電子支付 經濟 財政預算案 陳茂波 台灣 香港

上一篇文章

【預算案消費券】戴德梁行：建議設每日消費限額　以能用於日常所需

下一篇文章

【財政預算案2021】本地生物醫藥科研公司　受惠人才計劃　BUD Fund最有用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？