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【牛年部署】興證張憶東：3月港股通調整前瞻　預測25隻入選心水股

股樓投資 00:52 2021/02/25

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恒指服務公司將於周五（26日）公布季度指數檢討結果，除藍籌變動惹關注外，港股通調整也相當受注目。興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告，指檢討結果將會於2021年3月15日生效，預計將有25隻股票納入港股通。

該行研究發現，在生效日前後，新納入港股通標的具有明顯超額收益。本次調整新納入標的集中在新經濟公司，生物科技、消費龍頭和優質物管公司進入港股通名單，有望吸引更多北水南下。

興證預測獲納入港股通的25隻股份：

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根據恒生綜合指數的納入要求以及港股通標的准入規則，張憶東對3月份即將納入港股通的標的名單進行了測算。這一批新納入公司包括了很多新經濟公司，預計約有25隻股票納入港股通。其中9家為醫療保健公司，8家為非必需性消費公司，8家為地產物管公司。

報告又指，基本因素才是王道，納入港股通只是事件驅動套利，不能單獨作為投資依據，只是交易時的催化劑。預計3月份港股通潛在的新納入股票中，興業證券海外研究團隊已經重點覆蓋的有：泡泡瑪特（09992）、融創服務（01516）、VESYNC（02148）、思考樂教育（01769）及歐康維視生物-B（01477）等。

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記者：李兆明

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