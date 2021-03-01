【恒指改革】恒生指數落實改革　擬逐步擴大指數成份股至100家、明年中加至80家（第二版）

▲ 恒指公司落實恆指大幅擴大成份股上限，擬逐步擴大至100家成份股

恒生指數公司落實恒生指數發布半世紀以來最大改革。恒指公司周一（1日）收市公布改革內容，目標於2022年中前透過定期指數檢討將成份股數目增加至80隻，而最終數目將固定為100隻，較上周季檢結果的恒指55家成份股大幅增加。恒指公司表示，所有建議2021年5月指數檢討開始實施，意味恒指未來5次季檢合計增加25家藍籌。

圖看恒指改革重點

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恒指改革其他主要方向，包括以7個行業組別「7條隊」選股，目標每行業的恒指成份股都可以相關行業覆蓋一半市值，較現時統一一條隊選股，期望可令指數更為多元化。

恒指也決定設下指標，維持香港公司成份數於20家至25家，「保留香港公司代表性」，每兩年檢討一次。以現時55家成份股，香港公司佔24家、41.5%權重，恒指公司模擬擴容至80家時，香港公司僅留23家、33.1%權重。

恒指公司同時將現有上市24個月、快速納入機制簡化，上市滿3個月即符合資格。

現時恒指成份股個股權重上限為10%，第二上市/同股不同權架構的權重上限為5%。5月起即時統一為8%，料騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 最先受累，而阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 就會受惠安排。

恒指改革快揭曉 一文看清增加13至28隻藍籌潛在名單，可見【恒指大改革】

是次恒指改革諮詢反應熱烈，恒指公司稱，5月恒指檢討時，將會採用新準則選股。

圖看恒指成份股擴大至80家的模擬結果

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編輯：陳韻妍、麥德銘