【股票印花稅】華興證券：提高股票交易印花稅或影響散戶交易意願　惟對機構客戶影響有限

▲ 華興證券認為，印花稅稅率調整對市場走勢的影響不能一概而論。

財政司司長陳茂波於今日發表最新一份財政預算案並計劃上調股票交易印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。華興證券認為，個人投資者的交易意願可能有一定影響，惟對機構客戶影響相對有限。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，自1993年以來，香港股票交易印花稅稅率由 0.15%逐級調降至0.1%，不過在歷次調整四個月內，恒生指數表現從下探44%到飈漲30%不等，可見印花稅稅率調整對市場走勢的影響不能一概而論。

他認為印花稅稅率並非金融中心競爭力的主要因素。他舉例指出，英國的股票印花稅率高達0.5%，但在脫歐之前，英國金融市場的深度和廣度、金融和法律服務的可靠度、法治與監管的可信度等眾多因素，使倫敦依然躋身於三大國際金融中心之列。

龐溟又認為今年港股市場仍有不少的利好因素例如：南向資金加速流入、人民幣升值有利提高在港上市的中資企業估值、IPO市場走旺和新經濟板塊等，預料市場情緒或穩中有升。

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記者：謝卓榮