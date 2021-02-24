  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車缺芯】台灣水情吃緊減量供水 台積電、聯電等半導體廠啟動水車支援

Hot Talk 16:21 2021/02/24

分享：

台灣水情吃緊，政府宣佈減量供水，或令半導體廠生產受影響。

台灣去年自1964年以來首次沒有颱風侵襲，造成各地降雨量減少，水情持續吃緊。路透社報道，台灣經濟部針對新竹等地將自周四（25日）起實施減量供水，工業用水節水率由7%提升至11%，若水情進一步吃緊，可能令目前已緊張的車用晶片生產雪上加霜。

經濟部長王美花表示，對於用水的情況「目前已經做了最壞的打算，目前用水已預估到5至6月梅雨或鋒面來了後，才解除用水的需求。」

台灣旱災中央災害應變中心決定，新竹、苗栗及台中地區實施減量供水，工業用水節水率，由7%提升至11%。至於嘉義及台南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%為目標。

全球車用晶片短缺，各國政府曾經請台灣政府協調增加產出，請按【下一頁】

另據台灣媒體報道，水庫水線急劇下降，影響半導體、面板廠等用水大戶，台積電TSMC（台：2330）、聯電（台：2303）、世界先進已啟動水車載水措施，台積電北、中、南部分廠區將由水車載水支援。世界先進新竹廠區也調度部分水車供水。

台積電回應表示，從昨天開始新竹中部、南部部分廠區有做少量載水，是壓力測試的一部分，目前正對未來的水需求做準備，現時對生產沒有影響，對未來生產的影響則不予置評。

聯電則表示，將會依計畫配合調整或停止植栽澆灌、消防演練等非生產線用水，目前對營運並無任何影響。聯電另外還與水車業者簽約，以備不時之需。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【半導體】調查：台灣晶圓代工廠今年營收有望突破600億美元　創歷史新高

【德州大停電】三電、恩智浦等半導體企業被逼停產　全球車用芯片短缺料加劇

編輯：陳健婷

股票 颱風 汽車 台灣 台積電 晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌