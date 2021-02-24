【汽車缺芯】台灣水情吃緊減量供水 台積電、聯電等半導體廠啟動水車支援

▲ 台灣水情吃緊，政府宣佈減量供水，或令半導體廠生產受影響。

台灣去年自1964年以來首次沒有颱風侵襲，造成各地降雨量減少，水情持續吃緊。路透社報道，台灣經濟部針對新竹等地將自周四（25日）起實施減量供水，工業用水節水率由7%提升至11%，若水情進一步吃緊，可能令目前已緊張的車用晶片生產雪上加霜。

經濟部長王美花表示，對於用水的情況「目前已經做了最壞的打算，目前用水已預估到5至6月梅雨或鋒面來了後，才解除用水的需求。」

台灣旱災中央災害應變中心決定，新竹、苗栗及台中地區實施減量供水，工業用水節水率，由7%提升至11%。至於嘉義及台南地區減量供水以工業用水戶節水7%及非工業用水戶節水10%為目標。

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另據台灣媒體報道，水庫水線急劇下降，影響半導體、面板廠等用水大戶，台積電TSMC（台：2330）、聯電（台：2303）、世界先進已啟動水車載水措施，台積電北、中、南部分廠區將由水車載水支援。世界先進新竹廠區也調度部分水車供水。

台積電回應表示，從昨天開始新竹中部、南部部分廠區有做少量載水，是壓力測試的一部分，目前正對未來的水需求做準備，現時對生產沒有影響，對未來生產的影響則不予置評。

聯電則表示，將會依計畫配合調整或停止植栽澆灌、消防演練等非生產線用水，目前對營運並無任何影響。聯電另外還與水車業者簽約，以備不時之需。

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編輯：陳健婷