【新股IPO】康聖環球基因9960招股　入場費4939.3元（第二版）

▲ 康聖環球基因9960明起招股 入場費4939.3元

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因 （新上市編號：09960） 明日起招股，全球發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，入場費4939.3元，最高集資22.14億元，7月7日截止認購，預計7月8日定價，7月16日掛牌。聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

公司計劃將集資所得金額的35%用於擴大其銷售網絡，以覆蓋更多醫院；20%將用於研發現有產品管線；15%用於發展新的產品管線；10%用於增加現有產能；5%用於收購相關公司以拓展產業鏈；5%用作擴張海外市場；10%用於一般營運資金。

管理層表示，新冠疫情對內地醫院的影響正逐步減少，不少醫院已基本恢復正常秩序，因此公司今年收入也會保持穩定增長。而公司目前的虧損主要來源於優先股產生的公允價值變動，調整後淨利潤已經為正，因此預期隨著公司業績增長，很快就會錄得盈利。

管理層又指，公司目前的產品類型只有血液專科覆蓋比較廣，而在兒科、神經、腫瘤等專科領域仍有較大發展空間，會加快在上述領域的增長，以加速覆蓋更多醫院。

該公司在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。晨興資本由恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手 （01024） 、小米 （01810） 等公司，投資回報不俗。

康聖環球基因在2003年成立，主要專注於臨床特檢，以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。公司主要在血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學及婦科六個主要領域為醫院及病人提供臨床檢驗服務，客戶群以醫院、合約研究機構、製藥公司為主。

此外，公司亦提供新冠肺炎的相關檢測服務。至2019年，康聖環球基因在中國獨立血液學臨床特檢行業佔據最大市場份額至42%。

據招股文件顯示，集團近年虧損擴大，截至去年9月底9個月，集團期內虧損按年上升78.5%至2.18億元（人民幣，下同），同期收入為6.53億元，按年升4.5%。

（第二版更新管理層問答、集資用途）

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮