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【新股IPO】康聖環球基因通過上市聆訊　陳啟宗家族旗下晨興為最大股東、集資約31.2億元

新股IPO 09:56 2021/06/17

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中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因提交上市申請。

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因通過聯交所上市聆訊。據外電報道指，康聖環球基因計劃集資4億美元（約31.2億港元）。聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

該公司在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。晨興資本由恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手 （01024） 、小米 （01810） 等公司，投資回報不俗。

康聖環球基因在2003年成立，主要專注於臨床特檢，以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。公司主要在血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學及婦科六個主要領域為醫院及病人提供臨床檢驗服務，客戶群以醫院、合約研究機構、製藥公司為主。

此外，公司亦提供新冠肺炎的相關檢測服務。至2019年，康聖環球基因在中國獨立血液學臨床特檢行業佔據最大市場份額至42%。

據招股文件顯示，集團近年虧損擴大，截至去年9月底9個月，集團期內虧損按年上升78.5%至2.18億元（人民幣，下同），同期收入為6.53億元，按年升4.5%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚、謝卓榮

港股 小米集團－W（01810） 快手—W（01024） 恒隆 恒隆地產（00101） 恒隆集團（00010）

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