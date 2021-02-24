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【財政預算案2021】本地生物醫藥科研公司　受惠人才計劃　BUD Fund最有用

商業 16:16 2021/02/24

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得易健康有限公司（TAKE2 HEALTH LTD）行政總裁翁錦輝表示，可以幫助我們公司拓展中國內地以及東南亞市場，讓公司在香港以外市場應用推廣，更落地推廣業務。

財政司司長陳茂波今（24日）公布新一份財政預算案，創新科技方面的著墨亦不少，當中的人才計劃、創科基建等方面的措施亦持續，有本地生物醫藥科技公司就表示，當中的人才計劃以及BUD專項基金提高預算對他們最有用。

雖然今年的財政預算案未有特別提及生物科技醫藥，但得易健康有限公司（TAKE2 HEALTH LTD）行政總裁翁錦輝表示，當中亦有條文涉及將香港醫療產品與貿易發展局配合，措施比以往更落地，令醫療技術商業化有明顯幫助。

>>>【醫學科技】本地醫學科技公司　驗DNA篩查鼻咽癌　冀拓海外市場

翁錦輝亦指出，公司在深圳前海有分公司，而政府的人才計劃，可助公司招募有才能的年輕人。而在資助方面，公司亦相信申請政府的「BUD 專項基金」（發展品牌、升級轉型及拓 展內銷市場的專項基金」最為有用。

BUD Fund是配對基金，上限由400萬增加到600萬，只要是香港產品，就可以申請，可以幫助我們公司拓展中國內地以及東南亞市場，讓公司在香港以外市場應用推廣，更落地推廣業務。

政府在預算案中表示，會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資15億元，分階段擴大資助地域範圍，由20個經濟體大幅增加至37個，以涵蓋所有與香港已簽署促進和保護投資協定的經濟體，並將每家企業的資助上限由400萬元提高至600萬元，支援它們充分利用投資協定提供的更佳保障，發展更多樣化市場。

得易健康有限公司的技術可透過抽取人們血液游離DNA，再利用電腦演算法的基因組學分析，能準確地篩查出鼻咽癌患者。

翁錦輝透露，公司會即將進駐科學園，而進駐河套地區的科技園則言之尚早，因為當中仍未有具體計劃及配套資料。「而人才計劃方面，由於有政府的計劃配合，公司的人才招聘亦會加速，預計今年團隊整體數目會翻一番，或達到60、70人。」

記者：李彥煒

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