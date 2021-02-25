【室內設計】80後地產經紀化身室內設計師　465平方呎殘舊單位變北歐工業風

在香港置業，除了用作自住外，也會選擇放租；租客會考慮的因素，不外乎是租金、地理位置以及裝修。有業主擲40萬元，托從事地產經紀的Agnes「操刀」，負責設計逾400平方呎單位。裝修後，屋內有不少位置都有改動，廁所改為乾濕分離、廚房位置改作為飯廳、兩房變一房半、半房為玻璃房，又加入藤製吊椅，加入不少元素，大走北歐工業風。

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裝修單位位於銅鑼灣的465平方呎單位，樓齡逾40年，與Agnes談起業主買入理由，原因是受到一幅平面設計圖的影響。購入該單位的業主為年過40歲的夫婦，因為地理位置鄰近維園，而且日後可作養老之用，便有意購買該住宅；然而，單位內的牆身出現油漆面料剝落，有家具被裝到窗口位置，加上窗外景觀為一排舊樓，難免會令他們卻步。

平時跟外國客戶睇樓的Agnes，幫業主揀料裝修的過程中，發覺自己對相關方面甚感興趣。「如果我幫買入（物業）好平又整得靚，就可以快點租出。」她因而萌生扮演設計師的念頭，與相熟的裝修公司合作畫設計平面圖讓這對夫婦作參考，最終他們以750萬元拍板成交，裝修後已租給一名法國女生。「就算他們決定不買，但有其他客戶來看，我都可以按平面圖設計作推銷，這間屋有自己的優點；本身業主未有打算購買單位，誰知看完平面圖後，便說要傾價買入。」

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乍聽之下，平面圖成為「神來之筆」，是吸引買家買入的原因之一，Agnes在設計上也絕不馬虎，以外國人的口味行先。「我想租比中高檔的客戶，間一大一小房，就可以吸引一些付租能力較強的租客。」整間屋設計以黑、白、灰色為主，廚房原本位置景觀開揚，對正一排彩虹色；相反，正廳的景觀較差，望出為一排較殘舊的樓宇。她留意到這項特點，便揚長避短，把廚房變為開放式並與飯廳位置互換，令整間屋的透光度大增，又令地方變得寬闊。

在開放式廚房中，Agnes找裝修師傅訂造廚櫃，配置洗衣機、電磁爐、雪櫃等電器。在吊櫝下則有窗口位置，拉開的景觀為對著大廈天井。「你就可以善用了『天井窗』，排走油煙。」她慨嘆，由於住宅只有460多平方呎，空間有限，「廚房本身想做大焗爐，因為一般外國人都會比較喜歡，但受本身想做大焗爐，只能裝上較細的焗爐。」

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裝修後的客飯廳位置景觀，是對著一排又一排的彩色樓宇，透光度高。Agnes特意在客廳中加入藤製吊椅，令整間屋更具北歐風格。「上班回家已經好攰，我在周末時都會想Hea下睇書，坐在這裡會令人感到放鬆，整間屋不會太冰冷 」屋內又加入不少植物和掛畫，讓租客仿似置身在峇厘島。此外，Agnes提醒，若要在家中安裝吊椅，須考慮單位天花板的承托力。

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住宅的兩房設計，則變為一房半，Agnes形容單位原則格局奇怪。「這個單位的房間位於大門的左右兩邊，有一間又細得好『奇葩』，不能放到46呎床，只可以放到嬰兒般的三呎半床。」單位裝修後，半間玻璃房在主人房隔離，這也是她最喜歡的設計之一。「這個玻璃屋未必適合做睡房，但適合做書房，又或是工作間；你可以幻想到如果不整玻璃房，變整實牆，會沒甚麼特色，就因為玻璃房可以透光，而且令間有少少質感。」

睡房、客飯廳和廁所裝修得別緻，而廁所在裝修後，變為乾濕分離。Agnes把浴室內的浴缸變為企缸，以灰調為主，設有條子紋的玻璃門，令整間屋變得更有層次。浴室外為洗手盤位置，較靠近門口，她笑言，在疫情下，這個設計方便租客一入屋就可以洗手。

部分裝修價單 清拆工程：3.15萬元

水喉工程：3.3萬元

電力工程：5.65萬元

廚房工程：約5.2萬元

浴室工程：6.11萬元

地板、木器及油漆工程：約10.41萬元

其他工程：1.2萬元

鋁窗工程：約6.5萬元 總額：約41.52萬元

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責任編輯：黎淑雯

