【大行報告】恒生銀行派息符預期 高盛重申「買入」評級　目標價維持170元

恒生銀行（00011）周二（23日）公布2020年業績，純利跌33%，第四次中期股息2.8元。高盛發表報告，認為恒生派息符合預期，淨利息收入2022及23年將回升，重申「買入」評級，目標價維持170元。

恒生周三（24日）收報149.1元，跌2.2%，成交額6.4億元。

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報告指出，恒生去年下半年的每股盈利低過高盛預期7%，主要由於淨息差及收入較預期低，以及成本上升引致。信貸質素合乎預期，資本狀況略好於預期，派息則符合預期。

高盛認為，雖然恒生淨息差低過預期，但對第四季度淨息差按季穩定感到鼓舞，此外恒生管理層對2021年第一季至今的評論顯示，盡管香港同業拆息進一步小幅下降，但恒生淨息差仍保持約1.5%水平。高盛將淨息差預測提高3至4個基點，而將淨利息收入預測調高7%，現在預計2021淨利息收入跌7%，2022及23年將回升6%及9%。

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記者：李兆明