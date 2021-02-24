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【股票印花稅】證券業協會徐聯安：環球股票印花稅趨勢是減不是加　憂中小型券商出現結業潮

股市 16:01 2021/02/24

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【股票印花稅】證券業協會徐聯安：環球股票印花稅趨勢是減不是加　憂中小型券商出現結業潮

財政預算案決定調高股票印花稅，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。香港證券業協會主席徐聯安表示，對政府提高股票交易印花稅的決定感到失望，雖然股票印花稅的稅率加幅較預期少，但有關影響會逐步浮現，更多投資者或轉投不用徵收印花稅的交易所買賣基金（ETF）或衍生工具，導致大市交投減少，擔心中小型券商出現結業潮。

美銀指調高股票印花稅對機構投資者衝擊大【下一頁】

徐聯安稱，過去5年股票印花稅平均每年為庫房帶來332億元收入，而且過去一年間，港股日均成交額與日俱增，今年更達2000億元，如果印花稅稅率及成交額維持不變，將令庫房收入自然增長至約600億元水平，根本不需要刻意調整稅率增加收入。

調高股票印花稅，買賣股票貴幾多？【下一頁】

他又指，環球對股票印花稅的大趨勢均是減不是加，目前金融市場競爭愈來愈激烈，港府調高股票印花稅，等於削弱自身競爭力，令投資者轉移至其他市場，令交投短期受壓，相關庫房收入在一增一減下，最終可能變動不大。

相關文章：【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%　港交所曾穿500：對決定失望、張華峰批殺雞取卵（第四版）

相關文章：【財政預算案2021】港府擬加股票印花稅、料8月起實行　全球主要市場稅率多少？（第二版）

 

編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 財政預算案 印花稅

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