英國旅行社訂單急增5倍 宣布解封即現報復性消費

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一（22日）公佈，英國4階段解封路線圖。英國人有望恢復正常生活，英國旅行社和航空公司受惠於報復性消費，有旅行社訂單數字隨即急增500%。旅行社發言人表示，雖然英國目前最受歡迎度假地都在國外，但要到海外旅行存在不確定性，部分英國人選擇暫時留國度假。

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雖然英國政府的解封計劃較審慎，指最快要於5月中旬才放寬國際旅行限制。但英國最大旅行社Tui表示，過夜外國旅客訂單也增長了500%。英國本地旅行社Hoseasons 和Cottages.com持有人則表示，已經錄得過萬宗銷售記錄。

Tui表示，目前最受歡迎的度假地是希臘、西班牙和土耳其。但英國要放寬海外旅行限制尚存有很大變數，所以部分人寧願留英度假。Hoseasons旗下Awaze集團首席商務官奧爾瑟姆（Simon Altham）透露，在去年政府宣布放寬限制後，預定量於高峰期時曾達到每11秒1宗。但英國政府今次宣布解封時間表後，民眾的需求超出預期，甚至輕鬆打破早前記錄。

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英國旅行社網站Thomas Cook表示，網站周一的訪客量增長超過100%，更有大量客戶湧入（flooding in）網站預訂到希臘、塞浦路斯、墨西哥和多米尼加共和國等地旅行。Thomas Cook發言人表示，暑假假期的家庭客訂單大幅躍升，特別是8月有明顯升幅，至於10月和聖誕節假期的訂單亦大增。

同樣受惠報復性增長的還有航空公司，EasyJet航班訂單數字增長了337%，西班牙阿里坎特（Alicant）、法羅山（Faro）、希臘克裡特島（Crete）等地的假期訂單數字亦有630%的增長。擁有旅行社和航空業務的Jet2公司的訂單數字，在約翰遜公佈方案後的24小時更錄得了1000%的增長。

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EasyJet航空行政總裁倫德格倫（Johan Lundgren）表示，民眾在疫情下的旅遊需求一直被壓制，訂單數字急增表明民眾一直在等候政府宣布重新開放旅行。

責任編輯：李俊儀