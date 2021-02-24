【MPF】強積金人均帳戶結餘逾27萬元創新高 中港股票基金表現最佳

▲ 2月份中港MPF基金急彈9%，但美債抽升累債券基金連續兩個月輸錢。

強積金(MPF)專家、積金評級公司指，受惠中港股票勁彈9%，帶挈打工仔搶發新年財，因各成員帳戶在2月份平均増加約12,500元的投資收益，將是連續第5個月的正増長，也是在過去一年中第10個月的正増長。正因北水湧港造就港股大時代，而供款人較多揀中港股票基金，亦令人均帳戶結餘預計將達到約273,000元。

上月MPF表現，邊間受託人最好？【下一頁】

總體來說，MPF有望在2月份増加約556.4億元的投資收益，令強積金總資產上升至1.22萬億元，再達至有記錄以來的最高水平。至於各類資產中，中港股票基金預計為2月份表現最佳的強積金資產類別，單月預計升幅約9.15％，並連續第2個月成為表現最佳的MPF。相反，債券基金預計在2月份將虧損約-0.85％，並預計將連續第2個月錄得虧損。

論及平均回報，本月份錄得約4.1%的單月平均基金回報率，遠高於自強積金成立逾廿年以來、市場的單月平均基金回報率近0.4個百分點。

盡管人均帳戶結餘持續增加，但積金評級主席叢川普（Francis Chung）仍敦促，打工仔在管理其強積金時要謹慎行事：「 強積金成員有望在2月份獲得12,500元的額外平均投資收益，以及平均帳戶結餘預計將上升至273,000元的歷史新高，這雖是個好消息，但美國債券收益率上升構成新風險，預示着通脹的隱憂，並會減低股票（尤其是價格已被高估的行業類別）的吸引力 ，繼而導致股票市場出現價格調整。」

美債收益率上升 或致股市調整

叢川普進一步解釋說：「有些人認為債券是一種防禦性的資產類別，但隨着債券收益率上升，債券價格下跌，在2021年的首2個月債券回報率已下降。因此，多元化的投資策略和專注於長線投資比以往任何時候都更為重要。隨著強積金帳戶結餘達到了創紀錄的水平，即使是對於最保守的投資者來說，投資失誤將帶來比以往更大的損失。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪