【BNO移民英國】港人狂掃倫敦豪宅 近1成為港人買家

英國向來是港人升學及移民熱門目的地，加上英國放寬英國國民海外（BNO）護照持有人的移民資格，移民英國成為港人熱話。有英國樓市研究機構發表報告指，去年香港人買家在倫敦市中心購買樓價100萬英鎊（約1,093萬港元）以上的豪宅物業的比例大增3倍，幾乎每10位買家當中，就有1位香港買家。但報告指，倫敦豪宅物業市場尚未完全復甦，當地豪宅樓價料最快明年才有起色。

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英國樓市研究機構Hamptons International Housing Market Forecasts（HIHMF）發表報告指，去年香港買家在倫敦市中心購買物業的比例大增3倍，幾乎每10位買家當中，就有1位為香港買家購買樓價100萬英鎊（約1,093萬港元）以上的豪宅物業。受到新冠肺炎疫情影響，富裕買家傾向尋找位處郊區，而且空間寬敞的物業，導致當地豪宅銷售額下跌13%。

HIHMF研究部負責人貝弗里奇（Aneisha Beveridge）表示，有8%的倫敦黃金地段物業買家為香港人，比例有上升趨勢。但貝弗里奇認為在新冠肺炎疫情之下，香港買家的購買力不足以推動倫敦豪宅市場迅速復甦。貝弗里奇預料，最快於明年倫敦市中心的住宅樓價才漸見起色。

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去年的新冠肺炎疫情使不少市民希望逃離倫敦封城措施，以及尋求寬闊的生活空間，令倫敦的公寓需求大減，當地去年第4季的新盤銷售量按年同期下跌27%。但這刺激了英國其他地區的樓價上升，12月的平均樓價為25萬英鎊（約275萬港元）。

責任編輯：郭麗明