【牛年部署】麥格理看好商品 進入兩年超級周期 薦7大資源股為今年首選

麥格理發表報告，看好商品可進入長達兩年的超級周期，主要由於全球流動性繼續寬鬆，以及應付新冠肺炎的疫苗相繼面世供居民接種，有利經濟復甦。一眾資源中，該行較看好銅、鋁、鋰及鈷，相信能受惠於「再通脹」這新一輪投資主題。

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麥格理指，銅料受益於全球減排去碳和電動化的趨勢。內地新基建項目不斷上馬，住宅動目落成量增加，以及電動車趨向輕量化等因素，俱有利鋁價表現。至於鋰價，今年也有機會升至每噸8萬至10萬元人民幣。

對多隻追蹤的內地資源股，麥格理予當中10隻「跑贏大市」評級，並予7隻股份列為首選。惟一給予「中性」評級的馬鋼(00323)，該行認為其目前估值已昂貴，和紫金(02899)同樣存在較低的估值上升空間。

麥格理對內地資源股最新評級和目標價一覽：

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