  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛年部署】麥格理看好商品 進入兩年超級周期 薦7大資源股為今年首選

股樓投資 18:05 2021/02/24

分享：

麥格理發表報告，看好商品可進入長達兩年的超級周期，主要由於全球流動性繼續寬鬆，以及應付新冠肺炎的疫苗相繼面世供居民接種，有利經濟復甦。一眾資源中，該行較看好銅、鋁、鋰及鈷，相信能受惠於「再通脹」這新一輪投資主題。

【騰訊700】 騰訊傳獲開綠燈 入股意大利支付平台Satispay  詳情請看【下一頁

麥格理指，銅料受益於全球減排去碳和電動化的趨勢。內地新基建項目不斷上馬，住宅動目落成量增加，以及電動車趨向輕量化等因素，俱有利鋁價表現。至於鋰價，今年也有機會升至每噸8萬至10萬元人民幣。

對多隻追蹤的內地資源股，麥格理予當中10隻「跑贏大市」評級，並予7隻股份列為首選。惟一給予「中性」評級的馬鋼(00323)，該行認為其目前估值已昂貴，和紫金(02899)同樣存在較低的估值上升空間。

麥格理對內地資源股最新評級和目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

商品概況 通脹 能源及天然資源種類 港股

上一篇文章

【大行報告】美銀證券指中海油估值吸引　上調目標價予其為行業首選

下一篇文章

【大行點睇】港交所股價急跌　摩通咩原因認為市場反應過度？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌