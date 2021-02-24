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【預算案消費券】戴德梁行：建議設每日消費限額　以能用於日常所需

商業 16:37 2021/02/24

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新一份財政預算案提及，將會向18歲或以上的香港永久性居民或新來港人士，分期派發5000元電子消費券。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威則指，電子消費券的方案為市場及商戶帶來正面的氣氛，期望能刺激消費。實際惠及的行業需視乎政策的細節及執行。建議政府可考慮以電子消費方式 ，將每人5, 000元消費券設每日消費限額，以能用於日常所需，並籍此惠及中小微企商戶。

【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　759阿信屋：聊勝於無

香港大學經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻則認為，在消費者角度而言，派消費券只會使消費者本來用錢的消費，變成用消費券消費，因此不如直接派錢。她又提到，由於電子消費券的限制較大，例如未必所有商戶支援八達通、payme或其他電子付款方式，變相部分商戶和市民未能受惠。

澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴表示，分期發放總額五千元的電子消費券，能鼓勵及帶動本地消費，同時有助鼓勵企業增加使用電子支付科技。公會建議，可以考慮增加額外五千元予以因第四波疫情失業及低收入人士。

【預算案消費券】港府派5000元電子消費券　中小企質疑分期派發「無癮」

【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠

記者：蘇穎琪

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