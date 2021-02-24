【港股追蹤】康希諾新冠疫苗上市申請獲內地受理 全日由升轉跌近5%

康希諾生物（06185）公布，公司與內地軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發的重組新型冠狀病毒疫苗克威莎（5 型腺病毒載體「Ad5-nCoV」）於2月21日向內地國家藥監局提交附條件上市申請，已獲受理。康希諾生物今日曾升5%上試390.8元，後轉跌4.8%，現報354.2元，成交12.6億元。

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康希諾公布，其研發的新型冠狀病毒疫苗「克威莎」的第3期臨床試驗期分析數據結果顯示，在單針接種疫苗28日後，疫苗對所有症狀的總保護力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。而疫苗對重症的保護效力分別為單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天後為95.47%。

康希諾疫苗在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷5個國家開展全球多中心第三期臨床研究，已完成4萬餘受試者的接種及期中數據分析。

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