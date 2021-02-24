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【股票印花稅】美銀：印花稅調高不利港交所擴大投資者基礎　對機構投資者衝擊大

股市 15:45 2021/02/24

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【股票印花稅】美銀：印花稅調高不利港交所擴大投資者基礎　對機構投資者衝擊大

政府調高股票印花稅，美銀證券指，股票印花稅調高，對港交所短期的營業額影響屬中性，因港股依然強勁，證券經紀亦有可能透過降低佣金率，以減少股票印花稅調高的影響。不過，長遠來看，股票印花稅調高後，交易成本上升，對港交所擴大投資者基礎造成負面。

股票印花稅增加料8月實行，全球市場稅率多少？【下一頁】

美銀稱，港股屬全球交易成本最高的主要市場之一，對一般散戶來說，交易成本包括（1）佣金0.03至0.25%、（2）印花稅0.10%（調升後為0.13%）、（3）交易徵費為0.0027%、（4）交易費用0.005%及（5）清算費0.01%。

美銀指，隨越來越多網上證券交易，經紀佣金不斷下降，令印花稅在交易成本中的佔比，進一步增加。「當市場表現強勢，投資者傾向忽略交易成本上升，而佣金下跌亦間接導致整體成本不變，但對機構投資者來說，佣金率難以大幅下調，故調高股票印花稅的影響相當負面。」

股票印花稅增加，買賣股票貴幾多？【下一頁】

另外，港交所去年純利按年升23%至115億元。美銀稱，業績強勁的正面因素已經反映，該行上調2021-2022年日均成交額，由原本1500億及1700億元，調升至2000及2400億元，2021及2022年盈利預測升12%至15%。因此美銀調升港交所目標價14%至549元，重申「中性」。

相關文章：【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%　港交所曾穿500：對決定失望、張華峰批殺雞取卵（第四版）

相關文章：【股票印花稅】港府擬增股票印花稅　北水午後走資逾150億元

 

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編輯：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 成交 香港交易及結算所有限公司 目標價 印花稅

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